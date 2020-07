Calcio. Mercoledì la nuova società dell’US Angri 1927 si presenta alla città

Mercoledì prossimo la nuova società dell’US Angri 1927 si presenterà ai suoi tifosi. Ecco il comunicato della società: ” Mercoledì 15 luglio alle ore 19 presso Villa Ferraioli, saranno presentati i programmi, i progetti e gli obiettivi per i prossimi tre anni.Una serata speciale sancirà la presentazione della nuova compagine societaria che scenderà in campo al fianco dei grigiorossi, per sostenere un progetto ambizioso fatto di una programmazione economica coerente, aperta al mondo imprenditoriale e a tutta la città. Mercoledì 15 luglio alle ore 19, presso Villa Ferraioli, i soci della Grigiorossi 1927 Srl e dell’US Angri 1927 SSD, si ritroveranno insieme per vivere una serata particolare che segnerà l’inizio di una nuova pagina per il calcio angrese. Verranno presentati i nuovi soci che affiancheranno l’Amministratore Delegato Ferdinando Elefante, il Presidente Armando Lanzione, e il Vice Presidente Luca De Virgilio, in questo ambizioso progetto. Volti noti del panorama calcistico nazionale e del mondo imprenditoriale italiano, sosterranno il “Progetto Angri” e annunceranno la loro partecipazione diretta al fianco dei grigiorossi. Saranno presenti:

Antonio Matarrese – Membro onorario della FIGC e della UEFA. Referente Hall of Fame del calcio italiano, ex presidente Lega Calcio e Vice Presidente Uefa Roberto Busso – Amministratore Delegato Gruppo Gabetti Property Solutions e Presidente Professionecasa Gianluca Marchegiani – Consigliere Delegato Italia Professionecasa Andrea Cardinaletti – Responsabile Progetti Stadi FIGC, ex Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, ex DG Brescia, ex Amministratore Unico Ascoli Mario Ciaccia – Imprenditore, patron Fiuggi Calcio ed ex presidente Cisco Roma Gerry Aprea – Imprenditore, ex presidente Viterbese e Lecco Fabrizio Allasia – Area Manager Deutsche Bank Nello Aliberti – Imprenditore, ex presidente Salernitana Federico Piccolo – Referente Studio Lombardini 22 Biagio Merola – Imprenditore, ex dirigente Campobasso, Terzo Tempo Antonio Opromolla – Dottore Commercialista, Vice Presidente Salernitana Sporting Gianfranco Coppola – Capo Redattore RAI, Vice Presidente nazionale USSI-EC AIPS Europe

Saluti istituzionali: Cosimo Ferraioli – Sindaco di Angri Carmine Zigarelli – Presidente Comitato Regionale Campano

A fare gli onori di casa Ferdinando Elefante, AD Grigiorossi 1927 Srl, Armando Lanzione, Presidente US Angri 1927 SSD, Luca De Virgilio, Vice Presidente US Angri 1927 SSD, Salvatore Fiore, Brand Ambassador US Angri 1927, Antonio Sanges, Dottore Commercialista.