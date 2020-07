Calcio. Male la Juve Stabia che perde in casa contro la Cremonese per 1-2. Per le Vespe la serie C è sempre più vicina

Nulla da fare per la Juve Stabia che fallisce l’obiettivo di vincere contro la Cremonese, rendendo più difficoltoso quello di salvarsi. Al 9′ Ciofani sblocca subito il risultato sugli sviluppi di un calcio d’angolo andando ad anticipare tutti. Dopo lo 0-1, la Juve Stabia prende il comando del gioco ma senza creare grandi pericoli dalle parti di Ravaglia: Canotto e Mallamo tentano dei tiri, ma con poca precisione e Addae segna ma l’arbitro fischia il fuorigioco. Nella ripresa è subito la Cremonese a rendersi pericolosa sfiorando il goal del raddoppio con Claiton. Dopo un batti e ribatti generale, sempre sugli sviluppi di un corner, è di nuovo Ciofani che, tenuto in gioco da Forte, non sbaglia davanti a Provedel. A nulla serve il goal della bandiera che arriva al 95′ dal piede di Rossi che insacca nella porta avversaria. Si mette proprio male per la squadra di Caserta, attualmente in serie C insieme al Trapani e obbligata a vincere venerdì prossimo a Cosenza.