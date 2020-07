Calcio. Luigi Rizzo, ex Sorrento approda alla Polisportiva Grotta

La Polisportiva Grotta 1984 è felice di comunicare di essersi assicurata le prestazioni sportive di Luigi Rizzo.

Classe ‘97 originario di Pompei, Rizzo è un esterno sinistro rapido e abile nel saltare l’uomo che può essere impiegato indistintamente sia a centrocampo che in attacco. Cresciuto tra le fila della Juve Stabia, Rizzo vanta una prestigiosa esperienza nel settore giovanile della Juventus con cui ha disputato un Torneo di Viareggio. Nella sua carriera ha collezionato oltre 40 presenze in Serie D con le maglie di Gelbison, Frattese, Sorrento, Herculaneum e Campodarsego. Ecco le prime parole di Rizzo da giocatore della Polisportiva Grotta 1984: “Arrivo a Grottaminarda con grande entusiasmo e voglia di fare bene. Mi metterò a disposizione di mister Martino e dei miei nuovi compagni con umiltà e determinazione. Voglio ripagare la fiducia che la società ha mostrato nei miei confronti e mi impegnerò per contribuire al raggiungimento di obiettivi prestigiosi”. Da parte di tutta la società, un caloroso benvenuto ed un grosso in bocca al lupo a Rizzo per la nuova stagione.