Congratulazioni alla prima squadra del Real Agerola Futsal che ha conquistato ufficialmente la promozione in serie C2 senza passare dai play-off per via della migliore media punti. Una splendida notizia che premia il lavoro, l’impegno e la passione dello staff tecnico, del presidente e dei ragazzi. Le insegne di Agerola volano alte anche nello sport.