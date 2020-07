Calcio. La Turris trova una soluzione per lo stadio, via libera all’iscrizione in serie C

Si intravede una luce in fondo al tunnel per la Turris, la società, i tifosi ed i calciatori. Il presidente Antonio Colantonio, il direttore generale Rosario Primicile ed il Sindaco Giovanni Palomba sono riusciti a trovare una “casa” al Partenio di Avellino e al Viviani di Potenza, in attesa di ultimare i lavori al Liguori. La scelta con estrema probabilità cadrà proprio sull’impianto del capoluogo irpino che, appunto, ospiterà solo sulle carte la Turris, mentre dalla Lega pro arrivano rassicurazioni sulla questione compresenza. Infatti, non esiste un regolamento che vieti a tre squadre della categoria di giocare sullo stesso campo, anche perchè si tratterebbe di una contemporaneità a due, vista la consuetudine dell’alternanza casa-trasferta per la presenza di due squadre. Il rientro al Liguori è previsto per la fine di agosto, quando le carte dovrebbero contare anche la certificazione Fifa Quality pro. Tutto è bene quel che finisce bene, quindi. Iscrizione a buon fine, quindi, per la Turris che sarà ratificata presto.