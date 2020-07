Con un post sulla pagina Facebook della società la Nocerina attraverso la comunicazione ufficiale della Co. Vi. So. D ha ufficializzato l’ok per l’iscrizione alla serie D 2020/2021 della società dell’avvocato Paolo Maiorino da parte della commissione. Intanto i tifosi aspettano le ufficialità del calciomercato che a quasi un mese dalla riapertura stenta a decollare.