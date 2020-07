Calcio. Juve Stabia, tutti convocati per la partita di stasera

Finora tutti in ritiro: mister Fabio Caserta ha portato a Cava de’ Tirreni anche i calciatori squalificati ed infortunati che non prenderanno parte a Juve Stabia-Entella, valevole per la 33^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma oggi alle ore 18.45 allo stadio “Menti” di Castellammare di Stabia. Aggregati i giovani Della Pietra e Guarracino.

Prima della partita verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Giuseppe Rizza, ex calciatore della Juve Stabia, tragicamente scomparso in settimana all’età di 33 anni.

SQUALIFICATI: Calò e Ricci,

INDISPONIBILI: Cisse, Elia e Mezavilla.