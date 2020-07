Calcio. Juve Stabia – Presidente Manniello: “abbiamo subito uno scempio”

A seguito della partita contro il Frosinone, terminata 2-2, il presidente della Juve Stabia Manniello non ci sta e si dice dispiaciuto per un arbitraggio imparziale che avrebbe giudicato irregolare un goal regolarissimo di Forte ed avrebbe assegnato un rigore inesistente al Frosinone. “Noi facciamo enormi sacrifici, sia a livello economico sia lavorativo e vederlo vanificato per errori enormi, fatti dall’arbitro, non mi sta bene”, ha dichiarato il patron gialloblù ed aggiunge che la serie B attualmente sarebbe falsata perché il Benevento, ormai già in serie A, si accontenta di perdere e pareggiare e “se a questo aggiungiamo gli errori arbitrali non lo posso accettare. Non posso accettare che un piccolo club come il nostro venga trattato in questo modo: ci sono le immagini e mi farò sentire in Lega. Al di là degli errori di Frosinone se questa è la Juve Stabia abbiamo enorme fiducia nella salvezza. Daremo tutto fino alla fine, sperando nell’imparzialità degli arbitri”.