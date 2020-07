Calcio. Juve Stabia – Presidente Langella: “siamo vittime di troppi soprusi, meritiamo di salvarci”

Dopo aver parlato il presidente Manniello ed aver espresso le sue perplessità, a seguito della partita contro il Frosinone, anche il socio Andrea Langella ha fatto delle dichiarazioni: “In primis noi chiediamo rispetto da parte di tutti. La Juve Stabia vuole essere messa alla pari degli altri club e lo merita. Non è giusto che ognuno faccia come vuole. Il Benevento e il Livorno stanno falsando la competizione e questo sarà un campionato falsato per tanti motivi. Non meritiamo questi soprusi e chiediamo ancora una volta rispetto. La Juve Stabia è un piccolo club che fa tanti sacrifici per mantenere una categoria importante come la B. Non è giusto che venga gettato tutto al vento per colpa di chi falsa il campionato o per colpa di arbitraggi scandalosi. Il sistema è sempre stato così e va cambiato, non è assolutamente giusto! Abbiamo pagato molto anche l’assenza del nostro splendido pubblico. La curva della Juve Stabia fa la differenza e sono sempre stati il nostro uomo in più. Vanno ringraziati pure per esserci stati difficili in questo momento terribile. Loro hanno dimostrato di essere da B. Se si dovesse permettere la presenza degli Stabiesi a Venezia e Cosenza prometto di omaggiare i tifosi mettendo a disposizione dei pullman. Abbiamo costruito la Juve Stabia per raggiungere la salvezza e questo sarà il nostro obiettivo. Anche all’ultimo secondo ma dobbiamo salvarci perché la cadetteria è troppo importante per noi e per la città. Meritiamo di restare in B. Abbiamo subito tante ingiustizie e la mia speranza è che ora possiamo solo risalire. Voglio essere ottimista e fidarmi della squadra. Dobbiamo salvarci. L’esordio di Della Pietra è un merito del settore giovanile della Juve Stabia che sta lavorando molto molto bene. Abbiamo rinnovato il contratto a Mainolfi ed Amodio perché siamo soddisfatti del lavoro svolto e in futuro attingeremo altre risorse dal nostro vivaio.”