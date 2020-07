Calcio. Juve Stabia – Francesco Forte: “credo nella salvezza, mai avuto dubbi”

Regna l’ottimismo in casa della Juve Stabia dopo la splendida vittoria di ieri contro il Chievo Verona. A parlare nel post match è Francesco Forte lo “squalo” che è andato nuovamente a segno, questa volta tirando un rigore: “Ai miei gol non ci penso, l’importante è aiutare la squadra in questo momento delicato. Sono più contento per la palla che ho dato a Mallamo che per il rigore. Adesso dobbiamo pensare al Venezia, non abbiamo tempo per festeggiare. Forse è la prima volta nella mia carriera in cui non sono pienamente soddisfatto per una vittoria, perché il momento è quello che è. Dobbiamo prendere fiducia nei nostri mezzi e andare Venezia sapendo di affrontare una grande partita, che ha il valore di una finale. Sul secondo gol di Djordjevic la partita si è complicata, mente fino al primo ci credevo e mi dispiaceva per l’errore di Tonucci ma ci sta. Questa squadra ha dimostrato di avere grande carattere, ma non dobbiamo perderci in chiacchiere e lodarci troppo. Dobbiamo pensare a Venezia, mettendo in campo la stessa determinazione vista nel finale col Chievo. Al 100%, se non di più. Non ho mai avuto dubbi, neanche quando la squadra andava male. Credo che la Juve Stabia si salverà e dobbiamo mettere fame e determinazione per portare a casa questo obiettivo. La scintilla è scoccata già dopo il vantaggio del Chievo: un episodio che ci ha caricato perché tutti volevamo rimediare all’errore del nostro compagno. Abbiamo dimostrato che questa squadra sa reagire, è viva e si può salvare”.