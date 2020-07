Fabio Caserta, allenatore della Juve Stabia, prova a spegnere le polemiche riguardanti presunti accordi che avrebbe preso con altre squadre, in un appello rivolto alla città di Castellammare: “Non ho nessun accordo con altre squadre – afferma – . Penso solo al presente, queste partite sono importantissime per me e la città. Sono state dette troppe cose, non vanno bene a mio avviso. In questo momento è più importante il presente – continua – . Dobbiamo mantenere la categoria. Non penserei mai di accordarmi con un altra realtà. Anche i ragazzi possono pensare male e può passare un messaggio sbagliato. Non ho accordi con nessuno”. Caserta si sfoga dopo un periodo difficile e lancia un messaggio alla città a sette partite dalla fine del campionato: “Ho massimo rispetto per Castellammare. Penso solo al presente, non mi permetterei mai di prendere accordi con altri. Nella mia testa c’è solo l’obiettivo finale. Voglio essere criticato come allenatore, non per altri aspetti”.