Calcio. Il Sorrento Futsal è pronto per nuova la stagione

Riparte il Sorrento Futsal e lo fa comunicando l’iscrizione al campionato di serie C2: “Il Sorrento Futsal è lieto di comunicare di aver formalizzato l’iscrizione al campionato di Serie C2 per la stagione 2020/2021. Per il settimo anno, i colori rossoneri rappresenteranno la costiera nel panorama calcettistico campano grazie all’infinita passione ma soprattutto agli sforzi dei dirigenti Benedetto de Gregorio, Antonio Ferraiuolo, Carlo Gargiulo e Salvatore Iaccarino. Sacrifici volti a portare avanti anche il percorso virtuoso della formazione Under 21. Finalmente si riparte. Tra la voglia di rimettersi in gioco e l’entusiasmo di sempre. Restate con noi!”.