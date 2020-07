Calcio. il Sorrento dà il benvenuto al nuovo attaccante Vincenzo Liccardi

Il Sorrento comunica che: “L’attaccante Vincenzo Liccardi è un nuovo calciatore rossonero. Prima punta, classe 1989, va a rinforzare il reparto avanzato dell’organico affidato a mister Luca Fusco. Nella passata stagione ha indossato le maglie della Scafatese e dell’Ancona, ora torna in serie D dopo le esperienze con Gladiator, Nocerina e Turris”.”Onorato di approdare in un club storico come il Sorrento – le prime parole da rossonero di Liccardi -, sono pronto a fare del mio meglio con questa maglia ed ho una voglia matta di affermarmi anche in questa categoria. Le motivazioini sono fortissime, non vedo l’ora di iniziare”.