Calcio. Il Napoli ufficializza l’acquisto di Osimhen

Dunque Osimhen è del Napoli. Il Lille in un tweet ha comunicato che: “Pochi calciatori sono entrati nel cuore dei tifosi così in fretta. Arrivato al LOSC la scorsa estate dallo Charleroi, Victor Osimhen è stato veloce nel forgiare l’immagine di un giocatore spettacolare ed efficiente, a Lille come in tutta la Ligue 1. In 38 partite ha segnato 18 volte, ha fornito 4 assiste innumerevoli emozioni al pubblico di Lille innumerevoli emozioni. Quarto capocannoniere del campionato con 13 gol, Osimhen è anche entrato nella storia del club del Lille. Nelle ultime 40 stagioni del LOSC, solo Moussa Sow (19 nel 2010/11) e Nicolas Pépé (17 nel 2018/19) hanno segnato più di lui dopo 28 giornate di una stagione della Ligue 1. Il LOSC è orgoglioso di aver avuto tra le sue fila un giocatore e un uomo come Victor Osimhen, che ha dimostrato con la maglia del Lille talento e ambizione quanto umiltà e professionalità. Il club lo ringrazia per tutte le emozioni offerte ed è soddisfatto di aver potuto sostenere i suoi progressi e partecipare al suo sviluppo ai massimi livelli. Buon viaggio, Victor. Ovviamente sarai sempre il benvenuto allo stadio Pierre Mauroy”. Anche il presidente Aurelio De Laurentiis ha scritto: “Benvenuto Victor”. Le prime parole del giocatore: “Non vedo l’ora di indossare questa maglia così iconica, grazie Napoli per il calore!”. Si è conclusa così la trattativa che vede l’attaccante nigeriano ai piedi del Vesuvio per i prossimi 5 anni.