Calcio. Il Napoli Femminile rivoluziona l’organico e si prepara per la serie A

Il Napoli Femminile rende noto l’addio di alcune giocatrici. La squadra del presidente Carlino si prepara ad affrontare la serie A compiendo una vera rivoluzione tecnica. Ecco il comunicato ufficiale del club: “È il momento dei saluti per alcune calciatrici che hanno contribuito in questi anni a scrivere pagine di storia del Napoli Femminile ed allora il club nell’ufficializzare le mancate riconferme di queste ragazze, ci tiene in modo particolare a ringraziarle – non formalmente ma in modo accorato – per il contributo fornito alla causa. Un ringraziamento speciale va al capitano di tante battaglie, Emanuela Schioppo, il cui nome resterà legato alle grandi imprese della squadra. Si dividono le strade anche con altre ragazze napoletane e campane cui va il saluto della società: Alessia Parnoffi, Giulia Asta, Alessia Cutillo ed Azzurra Massa. Lasciano Napoli infine Camilla Pavana, Marta Longoni, Anita Coda, Federica Cavicchia, Tatiana Georgiou, Pato Jerzak e Martina Gelmetti. A tutte loro l’augurio di un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni. Nel contempo, Sara Sibilio slaccia le scarpette per diventare il team manager del Napoli Femminile con la certezza che anche in questo nuovo ruolo saprà farsi valere come nelle aree avversarie”.