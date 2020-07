Calcio. Il ds del Sorrento, Antonio Amodio, prepara la nuova rosa per mister Fusco

Il ds del Sorrento, Antonio Amodio, si prepara a costruire la nuova rosa da mettere a disposizione di mister Luca Fusco. Dopo aver messo in cascina i colpi Maranzino, Mancini, si attende di poter ufficializzare Evan Cunzi e l’attaccante Vincenzo Liccardi che, dopo essere stato con l’Ancona e la Scafatese, ritorna dunque in serie D. Per quanto riguarda altri calciatori, Amodio fa il punto della situazione: “Abbiamo perso Herrera e Figliolia che ha deciso di lasciare Sorrento per far esperienza in altre piazze e di fronte a giocatori non motivati a restare, inutile forzare la mano. Per quanto riguarda La Monica è un calciatore vincolato col Sorrento e chi è interessato deve parlare con noi per averlo perchè abbiamo intenzione di valorizzarlo ulteriormente nel prossimo campionato. De Rosa invece attende una chiamata da qualche club di serie C e ci ha assicurato che se dovesse restare in D il Sorrento è la sua priorità e saremmo molto lieti di poterlo riconfermare. Discorso simile anche con il portiere Scarano, il suo procuratore ha avuto richieste anche da categorie superiori. Ufficiale la riconferma anche di Cassata, su cui puntiamo molto come importanti saranno i recuperi di due giovani difensori come il classe 2000 Esposito e il classe 2001. Gargiulo e Cacace si sono comportati da veri uomini dandoci immediatamente l’ok per la prossima stagione tralasciando qualsiasi discorso economico”.