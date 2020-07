Calcio. I tifosi granata a sostegno della squadra con una lettera

I tifosi della “Generazione Donato Vestuti” hanno scritto una lunga lettera di incitamento e sostegno ai calciatori della Salernitana ed allo staff tecnico in vista della decisiva sfida contro lo Spezia che potrebbe regalare l’accesso ai play off. Di seguito la lettera: «Le lettere anni addietro erano le missive che si scambiavano con le persone lontane per informarsi dello stato di salute dei congiunti lontani, ancor più importanti erano quelle che si scambiavano gli innamorati che per circostanze erano costretti a stare in luoghi diversi e lontani. Questa nostra invece è la lettera che un nutrito gruppo di innamorati con l’etichetta Generazione Donato Vestuti, scrivono a voi che oggi materialmente difendete i colori della nostra amata Salernitana. Siamo arrivati forse alla partita più importante di questo travagliato campionato, quella che potrebbe consegnarci l’accesso ai playoff con l’unico risultato utile, la vittoria. Noi tutti a causa del Covid 19, non potremmo essere sugli spalti dello stadio Arechi ad incitarvi a gran voce, ma sappiate che ad ogni pallone che voi toccherete ci saremo virtualmente noi a sorreggervi ed a spingervi verso la porta avversaria. Salerno ed i salernitani, non hanno mai dimenticato ogni calciatore che ha vestito il glorioso granata e calcato i campi Vestuti prima ed Arechi oggi, sia esso impegnato alla vittoria di un campionato, nonché per una salvezza all’ultimo minuto ed anche in occasione di cocenti retrocessioni. Molti dei vostri ex colleghi una volta smessa l’attività calcistica, riconoscendo la bellezza della nostra città ed il calore della sua gente, hanno fissato la propria dimora nella nostra città, diventandone parte integrante della stessa. Mettetevi alle spalle tutte le partite e tutti gli episodi che hanno caratterizzato questo anno calcistico, venerdì sera scendete in campo e date l’anima per ottenere quel posto che ci consegnerebbe forse l’ultimo posto utile per i playoff. A Lei Sig. Ventura da tutti noi eletto a garante di un programma chiediamo di infondere nei ragazzi il suo spirito di combattente e spronarli a gettare il cuore oltre l’ostacolo e continuare in un progetto che potrebbe essere la sua rivalsa e quella dell’intero popolo granata. Noi ci crediamo e voi più di noi dovete impegnarvi allo spasimo, vogliamo vedere in campo la migliore Salernitana, quella che combatte su ogni pallone, quella che combatte contro ogni fattore imponderabile, quella fatta di seri professionisti, quella fatta di uomini con un solo imperativo VINCERE!!!!!!! Il nostro saluto è quello dei più puri. FORZA RAGAZZI! FORZA SALERNITANA!»