Calcio. I corallini, ancora senza stadio, protestano davanti al Palazzo Baronale

Nel pomeriggio di ieri, davanti al Palazzo Baronale oltre trecento persone si sono ritrovate per manifestare contro l’Amministrazione Comunale. La Turris rischia tantissimo ed il presidente Antonio Colantonio è ormai allo stremo, in balia della frustrazione per sacrifici che sembrano andare via via in fumo. L’ultima pista, che potrebbe essere una valida alternativa al Liguori, sembrerebbe essere il “Veneziani” di Monopoli. Intanto il Sindaco di Torre del Greco ha affermato ai manifestanti che i lavori allo stadio torrese si stanno ultimando e che si attende solo l’omologazione del sintetico per poter essere effettivamente utilizzabile in Serie C.