Calcio. Finisce 1-1 Juve Stabia – Entella. Il pareggio evita la quinta sconfitta consecutiva della squadra delle vespe

Caldo intenso al Menti di Castellammare dove, prima del fischio di inizio, avviene il minuto di silenzio per ricordare Giuseppe Rizza da poco scomparso. Un primo tempo che fino al 40′ regala poche emozioni per le 2 squadre che cercano di non concedere nulla all’avversario. Solo al 35′ Settembrini pesca in aria Schenetti che manda alto da una posizione favorevolissima. Al 40′ poi Provedel si fa sorprendere da Mazzitelli che mette a segno l’1-0 anche a causa della deviazione di Addae. Il secondo tempo inizia con un piglio diverso: Paolucci e Morra mettono subito i brividi alla Juve Stabia ma l’azione importante avviene al 54′ quando Canotto viene steso da Coppolaro che viene espulso. Canotto a sua volta reagisce strattonandolo guadagnandosi anche lui l’espulsione. Dalla panchina Crimi si ribella per l’espulsione del compagno e l’arbitro estrae il cartellino rosso anche per lui. Al 67′ Bifulco da poco entrato viene messo giù da Sala, l’arbitro non ha dubbi ed assegna il rigore. Dal dischetto Forte non sbaglia e realizza il goal del pareggio. Finisce 1-1 al Menti. Un punto sacro per la squadra delle Vespe che non potevano permettersi la quinta sconfitta consecutiva.