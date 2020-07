Calcio. Fantastica rimonta della Juve Stabia che batte in casa il Chievo per 3-2

Parte male la squadra di Caserta che dopo un primo tempo confusionario, passa in svantaggio per un clamoroso svarione difensivo sul quale si fa trovare pronto Djordjevic che segna il goal dell’1-0 per il Chievo. Aggressiva la squadra delle Vespe che nel secondo tempo scende in campo con il piede giusto ma, nel suo momento migliore, per un intervento scomposto di Calvano, l’aribitro fischia un calcio di rigore per la squadra ospite. Dal dischetto Djordjevic non sbaglia ed è 2-0 per il team di Aglietti. Solo 2 minuti dopo, però, per un tocco di mano di Di Noia, è rigore anche per la Juve Stabia: lo squalo Forte riapre la partita, 2-1! Continuano i cambi di fronte ma è sempre la Juve Stabia a dominare e, all’82’, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Di Mariano serve in mezzo i compagni, c’è la torre di Calò, Semper non è perfetto nell’intervento e sbuca Troest ad infilarsi in mezzo a due e a trovare da due passi il gol del pareggio! Primo gol per lui! Il Chievo è completamente nel pallone e all’85,’ su respinta di testa della difesa scaligera, Mallamo recupera palla sulla trequarti e calcia poi di potenza sul primo palo: 3-2 per la Juve Stabia. Partita che finisce al 99′ ma ricca di emozioni che vede la squadra di Caserta sempre più vicina alla salvezza.