Calcio. Fabio Caserta alla guida della Juve Stabia anche contro il Cosenza

La Juve Stabia non cambia mister: a guidare la squadra delle Vespe contro il Cosenza, nell’ultima partita di campionato, ci sarà ancora Fabio Caserta. Il club dunque non ha intenzione di cambiare allenatore in questi giorni. La Juve Stabia è terzultima in classifica con 41 punti, appaiata al Trapani, il Cosenza ha due punti di vantaggio. L’unico risultato utile a disposizione dei gialloblù, per evitare l’incubo della Serie C, è vincere contro gli uomini di Occhiuzzi.