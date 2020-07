Calcio. E’ ufficiale: Aronica è il nuovo allenatore del Savoia

Mancava solo l’ufficialità da parte della società ed oggi è arrivata: Salvatore Aronica è il nuovo allenatore del Savoia. Palermitano, ex calciatore anche del Napoli, ecco le sue prime parole da nuovo tecnico dei biancoscudati: “Ho grande entusiasmo e voglia di iniziare. Approdo in una piazza calorosa, che vuole centrare obiettivi importanti. La Società è solida, lavora in modo professionale e competente, senza dimenticare che ha grande ambizione. Quindi non potevo chiedere nulla di meglio. Per quanto mi riguarda, lavorerò per ottenere quanto ci siamo prefissati io e la Società. Conosco bene la storia del Savoia, è una piazza dalla grande tradizione calcistica. Ci sarà tanto da lavorare per cercare di regalare al pubblico, sempre numeroso e caloroso, grandi soddisfazioni”.