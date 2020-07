Calcio. Dopo la salvezza ottenuta dalla prima squadra arriva a promozione dell’Angri City

Un’altra bella notizia per il calcio angrese. Dopo la salvezza ottenuta dalla prima squadra cittadina arriva finalmente anche la promozione dell’Angri City in prima categoria. Continua a vincere campionati ed a battere record l’Angri City. Da soli 2 anni nei calendari del calcio dilettantistico campano l’Angri City ha ottenuto, alla fine di ogni stagione la vittoria nei campionati di riferimento riuscendo a salire dalla Terza alla Prima Categoria. La squadra del Presidente Rosario Annarumma, del vice presidente Gianmarco D’Andrea e del Direttore sportivo Silvestro Mainardi in questi due anni hanno fatto un lavoro importante creando e gestendo una rosa di assoluto valore che ha saputo diventare un gruppo granitico grazie alle “cure” di un personaggio che già adesso è entrato di diritto nella storia dell’Angri City: il mister Bruno Rega. Riconfermato per i risultati ottenuti i quattro adesso dovranno approntare una squadra per tentare di sorprendere anche in Prima Categoria. Ritornando al campionato di seconda categoria interrotto per la pandemia da Covid 19 e mai più ripreso il City ha corso il rischio di non essere ammesso per colpa di uno strano algoritmo senza nessuna logicità, creato per suscitare polemiche. Ma così non è stato.