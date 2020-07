Calcio. Crolla la Juve Stabia sotto l’acqua di Venezia

Giornata piovosa a Venezia dove la Juve Stabia non è riuscita a portare a casa neanche un punto. Ottimo primo tempo dei Lagunari che sono passati in vantaggio con un goal, forse irregolare, di Maleh al 47′. Nella ripresa, al 6′ minuto Forte si vede annullare un goal per sospetto fuorigioco e le Vespe prendono coraggio e cominciano ad attaccare, soprattutto per l’entrata di Canotto, che dà enfasi alla squadra di Caserta. Nonostante ciò è il Venezia a sfiorare clamorosamente il 2-0 con un tiro al volo di Longo. Amara sconfitta dunque per gli stabiesi che si ritrovano con un solo punto di vantaggio dalla retrocessione. Al termine della partita è il ds gialloblu, a parlare in conferenza stampa, esprimendo tutto il suo rammarico per la sfida persa per il goal in fuorigioco annullato dall’arbitro. “Siamo pronti a battagliare fino all’ultimo secondo, ma pretendiamo quello che ci spetta. Non è possibile che dopo Frosinone ci venga annullato un altro gol regolare, tra l’altro il collaboratore dell’arbitro non aveva alzato in un primo momento la bandierina e non capisco come abbia potuto segnalare un fuorigioco inesistente. Andiamo avanti, dopo Salerno avevo detto che la salvezza poteva arrivare anche attraverso i play out e quindi siamo pronti a giocarci tutto nelle prossime due gare ed eventualmente nello spareggio anche perché la squadra pure stasera ha dimostrato di stare bene ed avrebbe meritato il pari se non ci fosse stato annullato un gol regolare”.