Calcio. Colpo grosso per il Costa d’Amalfi, arriva l’attaccante Raffaele Stoia

Il Costa D’Amalfi inaugura il proprio mercato con un colpo di classe e di classe ’98. Il presidente Sal De Riso ha ingaggiato infatti l’attaccante Raffaele Stoia, decidendo quindi di affidare l’attacco ad un giocatore valido ed esperto. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del San Tommaso in Serie D mentre precedentemente ha indossato quella del Nola per due stagioni. Proprio con i bruniani è arrivata la consacrazione grazie anche a Stefano Liquidato che l’ha lanciato nella mischia permettendogli di farsi le ossa nel campionato dei grandi. Scuola Paganese, ha avuto l’occasione di farsi valere anche nella formazione azzurrostellata dove ha esordito in tutte le competizioni della Serie C. Poi l’occasione con la Turris e l’Ebolitana, sempre in Serie D, dove ha mosso i primi passi prima di passare nel progetto bruniano.