Calcio. “Ciro” Dries Mertens: “quella col Barcellona è la sfida che ogni calciatore sogna da bambino”

Ultima giornata di campionato per il Napoli, prima della partita tanto attesa contro il Barcellona e per l’occasione Ciro Dries Mertens ha espresso il suo pensiero: “Sabato avremo una partita importante che ci preparerà poi al match di Barcellona. Innanzitutto c’è la gara con la Lazio, siamo concentrati per chiudere al meglio il campionato contro un avversario molto forte. Il mister ci sta caricando molto bene. C’è fiducia ma anche tanta voglia di giocare una partita che può portarci a un risultato storico. Queste sono sfide per le quali vorresti andare in campo sempre e che si sognano da quando inizi a fare il calciatore, da bambino”. Sulla prossima stagione Mertens ha riferito: “Sono molto contento di essere rimasto. E’ una città bellissima di cui ho parlato già tantissimo e che ho imparato ad amare in questi anni. Adesso però il mio futuro è tutto proiettato all’immediato, prima alla Lazio. Dunque ci sarà la sfida col Barcellona. Più il là aiuterò Osimhen ad ambientarsi, così come Petagna. Dobbiamo crescere tutto insieme per il bene della squadra. Soprattutto chi viene dall’estero va aiutato con la lingua”.