Calcio. Caso Juve Stabia: presunti pagamenti in nero ed irregolarità amministrative

All’indomani della sconfitta contro il Venezia, una lettera anonima è giunta alla FIGC e a tutti i club di serie B in cui si accusa la gestione di Manniello e Langella di pagamenti in nero ed irregolarità amministrative. Già in passato erano arrivate segnalazioni simili e, soprattutto da Catania, erano state fatte illazioni sui due soci. Ancora una volta dunque il dirigente stabiese è dovuto interviene per chiarire la sua posizione: «Di nuovo una mail senza firma. Abbiano il coraggio di esporsi con nome e cognome e siamo pronti a denunciare chiunque. Siamo tranquilli, abbiamo la coscienza a posto e siamo disponibili a qualunque verifica delle autorità competenti», le parole di Manniello.