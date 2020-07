Calcio. Bozzaotre, dal Sorrento e dal Savoia alla Polisportiva Santa Maria

Un’altra firma in casa giallorossa: Vincenzo Bozzaotre, dal Sorrento di Guarracino e Maiuri, passando per il Savoia, si è ufficialmente legato ai colori della Polisportiva Santa Maria. Il centrocampista, classe 2000, nonostante la giovane età, vanta appunto esperienze importanti in D. “Sono molto contento di aver fatto questa scelta: la Polisportiva è una società seria e ambiziosa – afferma Bozzaotre – Sarà sicuramente un anno molto impegnativo, ma sono pronto ad accettare questa sfida e dare il mio contributo al mister e alla squadra. Sono sicuro che ci toglieremo insieme delle belle soddisfazioni”.