Calcio. Alla vigilia di Juve Stabia – Entella, le parole di mister Boscaglia

Alla vigilia della gara contro la Juve Stabia, mister Roberto Boscaglia dell’Entella esprime le sue sensazioni sul match: “Mancano sempre meno partite, siamo vicini all’obiettivo ma dobbiamo graffiare: la Juve Stabia non sta vivendo un buon momento e proprio per questo è temibilissima, quindi dovremmo stare molto attenti, anche perché abbiamo bisogno di punti importanti per essere tranquilli e giocare le ultime gare con meno ansia e pressione. Non sarà facile, i campani hanno valori importanti, non fermiamoci di fronte al fatto che non hanno preso punti in questa ripresa: sarà una gara tosta, giusta, difficile per entrambe le compagini”. Sulla squadra: “Quando ci sono tutte le gare ravvicinate, un giorno di sosta è producente, ho visto i ragazzi veramente bene, li avremo quasi tutti a disposizione, anche se poi è il campo il giudice supremo di tutto”.