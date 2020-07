Calcio a 5. Il Real Atrani festeggia la promozione in C2. Il Real Atrani, la neo squadra di Cacio a5 del paese più piccolo della Costa d’Amalfi, ha vinto il Campionato e giocherà in Serie C2. A guidare la squadra in C2 nella stagione 2020/ 2021 sempre mister Domenico Lagrotta. Proprio ieri sera si è tenuta, a tal proposito, una festa al Bistrot Birecto. Questo quanto appare scritto sulla pagina Facebook della squadra:

Doveroso concludere il capitolo sportivo 2019/2020 con un Brindisi e una dolce tentazione, alla presenza dei nostri primi tifosi: Il nostro Presidente Onorario Vittorio Perrotta e il Sindaco di Atrani.

L’alba della nuova stagione è ora, forti dell’unione con gli amici di Minori.

Il nuovo corso è qui, il REAL ATRANI REGINNA MINOR presto su Questi schermi!