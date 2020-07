Calcio. A 10 anni è il nuovo Messi di Torre Annunziata

A dieci anni vanta già un record da campione. Saverio Vanacore è arrivato a fare 206 palleggi con una pallina da tennis. Il giovanissimo, in forza al Napoli, ha superato Messi che si è fermato a 198 palleggi. Questa è la storia del promettente calciatore cresciuto nel Parco Carolina a Torre Annunziata. Già qualche anno fa, però a 13 anni, un’impresa del genere era riuscita a Gioele Menini del Cittadella. Con tre anni in meno il piccolo Saverio Vanacore ha tagliato un traguardo davvero importante ed è considerato uno dei migliori talenti del Napoli. Ma i risultati positivi del calcio torrese non si fermano qui. Già durante il periodo di emergenza Covid-19 la scuola calcio di Torre Annunziata ha creato una serie di challenge, che ha portato alla donazione di 100 palloni da calcio all’ospedale Santobono-Pausillipo.