Bus Sita Ravello Amalfi- Ravello continui disagi. La coincidenza non aspetta l’arrivo da Salerno, per i ravellesi cattiva musica coi trasporti

Ravello ( Salerno ) . La pandemia da Corona virus ha risolto il problema traffico in Costiera amalfitana . La statale 163 l’unica arteria che collega i diversi paesi della Divina è ogni estate congestionata. La strada infatti è rimasta o quasi come era alle sue origini borboniche. La viabilità è ancora però un tasto dolente. I collegamenti tra i diversi paesi sono assenti e la Sita detiene il monopolio del trasporto pubblico. Intanto si discute del progetto di un tunnel che collegherebbe Maiori- Minori su cui è stata presentata anche una interrogazione parlamentare . Il movimento Cinque stelle si è dichiarato contrario ma anche consiglieri di minoranza del comune di Maiori come Valentino Fiorillo osteggiano l’opera , i consiglieri d’opposizione di Minori Antonio Cioffi e Alberto Parascandolo sono favorevoli ad un referendum consultivo che darebbe la parola ai cittadini. Tale progetto sarebbe a discapito di quello della funivia Minori- Ravello caldeggiato negli anni scorsi sia dal sindaco di Minori Andrea Reale che dal primo cittadino della città della musica Salvatore di Martino. L’aumento del traffico sarebbe una conseguenza infausta della realizzazione di questa struttura. Per quel che riguarda la viabilità il sindaco di Ravello ha però nei giorni scorsi scritto alla Sita , società che gestisce il trasporto pubblico segnalando notevoli disagi per turisti e residenti che spesso trovano bus pieni e sono lasciati a piedi. La pandemia da Corona virus ha infatti imposto norme di sicurezza che hanno ridotto il numero dei posti dei passeggeri sugli autobus. Sarebbe quindi necessario aumentare il numero delle corse . Ma altre volte il pendolare si trova a subire disagi anche per altri motivi.

La coincidenza da Amalfi- Ravello non attende il bus da Salerno quando questi è in evidente ritardo . Questa circostanza si è verificata ieri sera col bus delle 21 .45 che non ha atteso che giungesse quello da Salerno al bivio di Castiglione di Ravello per proseguire la sua corsa verso il centro della città che ha ispirito Wagner. Per i ravellesi cattiva musica coi trasporti.

Valeria Civale