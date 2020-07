Bus Sita affollati in Costiera amalfitana, carenti i bus Amalfi- Ravello

La Costiera non è affollata come gli altri anni . I turisti americani sono assenti ma i bus della Sita sono tornati ad affollarsi in questa estate anomala. La fine del lockdown e l’inizio dell’estate ha riportato una parvenza di normalità quindi. Non sembrava vero poter trovare appena subito la riapertura i bus quasi vuoti.

Ma ora incominciano sul web le lamentale dei residenti e lavoratori che trovano i bus pieni e i posti a sedere occupati in quanto ridotti per mantenere la distanza fisica e rispettare le norme anti Covid. Si preannunciava l’aumento delle corse ma purtroppo il disagio dei viaggiatori non è finito.