Bonus vacanze, arrivano le prime truffe. Diverse segnalazioni dagli albergatori della penisola sorrentina. Ecco di che si tratta

Arrivano le prime truffe legate ai famosi bonus vacanze, introdotti dal governo dopo il lockdown per venire in aiuto di famiglie ed imprese turistiche che si trovano a vivere una situazione di difficoltà economica. Diverse segnalazioni sono giunte dagli albergatori della Penisola Sorrentina che hanno evidenziato la ricezione nei giorni scorsi di varie telefonate nelle quali l’interlocutore provava ad aggirare il sistema del bonus vacanze per ricevere del denaro contante, procedura non prevista dall’incentivo.

Va specificato, infatti, che l’utilizzo del bonus vacanze non contempla denaro in contanti ma alle famiglie in stato di necessità viene rilasciato un codice che può essere utilizzato nelle strutture alberghiere ottenendo uno sconto sul soggiorno. I soldi che le strutture ricettive non incasseranno potranno detrarli dalle tasse che andranno a pagare a fine anno.

Ma c’è chi cerca comunque di ottenere un beneficio illegale dalla situazione ed è quanto denunciato da alcuni albergatori della penisola sorrentina. Ecco come funziona la tentata truffa. Il malintenzionato telefona ad un albergo e propone di spendere il proprio bonus vacanze presso la struttura contattata chiedendo in cambio una parte dei soldi in contanti.

Così facendo l’albergo riceve ugualmente il beneficio previsto dal bonus vacanze con conseguente detrazione dalle tasse di fine anno ed il turista incassa una parte del contributo sotto forma di soldi in contanti.

Gli albergatori hanno denunciato i tentativi di truffa alle Autorità competenti ed ora la Procura di Torre Annunziata ha deciso di aprire le indagini sui vari contatti ricevuti per evitare che un tale comportamento truffaldino possa ripetersi.