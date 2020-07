Bomba d'acqua a Milano

Una forte bomba d’acqua si è abbattuta su Milano questa mattina (LE PREVISIONI METEO IN LOMBARDIA). L’ondata di maltempo ha provocato l’esondazione del Seveso, terminata alle 9:20. Molti i disagi alla circolazione nella zona Nordest, in Viale Zara, Niguarda e Sarca. L’allagamento ha reo le strade impraticabili, causando problemi sia a coloro che si muovevano con mezzi di trasporto, sia per chi si spostava a piedi. Molte le chiamate ai vigili del fuoco per interventi nelle zone più colpite dall’acquazzone.