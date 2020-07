Blitz delle forze dell’ordine a Castellammare. Nel mirino auto in sosta vietata e parcheggiatori abusivi

Controlli a tappeto delle forze dell’ordine a Castellammare, all’altezza dell’acqua della Madonna. Via Duilio e Via Brin, centro della movida cittadina e regno dell’illegalità sono state letteralmente setacciate e nel mirino di carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia municipale sono finiti i parcheggiatori abusivi e le attività commerciali oltre alle tante auto in sosta vietata. Un’operazione evidentemente programmata che è scattata poco dopo le 21 di questa sera e proseguita per oltre un’ora. Proprio in quella zona i cittadini hanno lamentato più volte il traffico paralizzato e parcheggiatori abusivi ovunque.