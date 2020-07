Belen e Cecilia in vacanza: le sorelle Rodriguez si godono la costa d’Amalfi

Anche le due splendide sorelle Rodriguez hanno scelto la costa d’Amalfi per una vacanza. Cecilia e Belén, infatti, hanno reso noto il loro soggiorno presso la Torre della Limonata di Maiori tramite alcune storie instagram e scatti pubblicati sui social.

Le due sorelle non vivono soltanto un legame di sangue, ma sono vere e proprie migliori amiche e le accomuna anche la storia che hanno vissuto al momento del loro arrivo in Italia.

Belén debutta nella televisione italiana risale al novembre 2006, quando è ospite dei programmi televisivi di TeleBoario, rete televisiva locale della Val Camonica. Nella primavera del 2007 conduce insieme a Taiyo Yamanouchi per qualche mese la seconda edizione de La tintoria, show comico di Rai 3 in onda in seconda serata; si tratta della sua prima esperienza su una rete nazionale. Cecilia invece si è fatta conoscere grazie al Grande Fratello Vip. Da un po’ di tempo le due sorelle dedicano al settore della moda, proponendo la loro collezione di costumi con risultati sorprendenti. Davanti alle telecamere posano con le loro creazioni, dal momento che hanno una fisicità invidiabile. Ultimamente si sono mostrate insieme sui social per sponsorizzare i nuovi modelli.