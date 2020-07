Beatrice Di Taranto: il lusso dell’estetica avanzata nel cuore di Milano

Lo studio di estetica è presente in corso Buenos Aires ed offre servizi di alta gamma che hanno conquistato numerosi vip

MILANO. Beatrice Di Taranto, fondatrice dell’omonimo studio di estetica avanzata a Milano, ha conquistato un’importante clientela con i suoi servizi d’alta gamma.

In pochi mesi, l’elegante location a pochi passi da piazza Loreto e nel cuore di Corso Buenos Aires, è diventato punto di riferimento per personaggi internazionali, vip ed una clientela esigente “ammaliata” da servizi esclusivi, riservatezza, innovazione e altissima professionalità. Insomma, non classici trattamenti, ma un corposo ventaglio di offerte: dal trucco semipermanente (di cui è divenuta emblema nella Milano che conta), all’estetica avanzata, passando per massaggi e tecnologie all’avanguardia funzionali a percorsi di bellezza personalizzati. I macchinari ed i prodotti esclusivi utilizzati sono presenti solo ed esclusivamente nelle migliori e selezionate strutture su piano nazionale.

Operando in un segmento elitario specifico e conoscendo le reali esigenze della sua clientela, è nata l’esigenza di distaccarsi dai prodotti offerti dal mercato. In tal senso è nata “Cor Beauty”, personale linea di cosmetici studiati, approvati e prodotti in Italia.

Referenze formulate con principi attivi di altissima qualità, pensati per rispondere alle esigenze di ogni donna, mamma o manager che vuole dare un reale nutrimento al proprio corpo, ottenendo risultati effettivi e duraturi.

L’espansione in atto di Beatrice Di Taranto è, ad oggi, raccontata da magazine, testate giornalistiche, oltre che seguita da quel mondo attento alle novità, alla qualità ed a chi segue progetti imprenditoriali concreti, professionali e all’avanguardia.