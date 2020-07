Battesimo da incubo: partorisce in Chiesa ma il bimbo muore soffocato

Tragedia ad Agropoli durante il battesimo della prima figlia. Una mamma – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – nella chiesa di Santa Maria delle Grazie partorisce in chiesa, ma il bimbo muore soffocato. La donna, durante la celebrazione, ha accusato forti dolori all’addome e si è recata in bagno: qui il feto è scivolato nel water. Il piccolo, un maschio di sette mesi, sarebbe morto per il distacco della placenta e la mancanza di ossigeno.