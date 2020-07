Azione in Comune apre due sedi a Massa Lubrense. L’associazione Azione in Comune, che sostiene il candidato sindaco Pietro di Prisco alle prossime elezioni comunali, ha aperto due sedi a Massa Lubrense con lo scopo di essere vicina alla cittadinanza e poter presentare il proprio progetto di amministrazione partecipata.

Lunedì 27 luglio alle ore 20 si è inaugurata la sede di Sant’Agata, in via dei Campi, 2 e mercoledì 29 luglio è stata la volta della sede di Massa Lubrense in via Roma, 7.

Le due sedi saranno aperte al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 19.00 alle 20,30. Tutti i cittadini potranno avere informazioni sull’associazione, modalità di iscrizione, proporre idee per lo sviluppo del paesee poter, in tal modo, essere protagonisti del processo democratico di costruzione del programma di governo.

Coerentemente alle sue finalità, Azione in Comune sollecita tutti a concorrere all’iniziativa #letueideecontano che si concluderà in questi giorni. Nelle due sedi sono state disposte delle ampolle dove si potranno lasciare, anche anonimamente, le proprie idee.

Tutti i cittadini saranno i benvenuti.