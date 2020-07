Avvistato a Castellammare Olivia 0, lo yacht “capovolto”

Non è passata inosservata nelle acque davanti al golfo di Castellammare di Stabia la sua strana sagoma a forma di yacht capovolto. OLIVIA O, uno degli yacht più famosi al mondo, naviga sotto bandiera delle Cayman in direzione Capri. Il proprietario è l’israeliano miliardario, filantropo di beni immobili e mercantile, Eyal Ofer. Chiamata anche X-BOW, la particolare imbarcazione è stata varata nel 2018 e progettata nel cantiere norvegese di Ulstein Verft AS per resistere alle condizioni meteo più avverse e, nel contempo, mantenere il comfort di bordo anche ad alta velocità. Lunga 88,5 metri può ospitare fino a 20 persone in otto cabine: a loro servizio 30 membri dell’equipaggio che garantiscono una vacanza all’insegna del comfort e del relax. A bordo è disponibile una spa, una sala cinema, una palestra e una piscina di 10 metri.