Auto travolge sei persone, un morto e cinque feriti

(ANSA) – NAPOLI, 10 LUG – Una ragazza di 27 anni ha perso la vita. Altre cinque sono rimaste ferite. Di queste anche una donna che era al settimo mese di gravidanza. La bimba è stata fatta nascere subito dopo in ospedale. Mamma e figlia ora si trovano in terapia intensiva. Anche un 32enne, invece, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Castellammare di Stabia. Altre tre persone non sono in pericolo di vita ma comunque in prognosi riservata.

E’ questo il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri a San Gennaro Vesuviano, nel napoletano. Per cause in corso di accertamento una vettura, guidata da un 18enne di Napoli, è finita su un gruppo di sei persone che stava chiacchierando dinanzi ad un negozio. Il 18enne, che ha perso il controllo della vettura, era in auto con un amico Il 18enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio stradale. I Carabinieri hanno sequestrato l’autovettura (con tutti i documenti in regola) e sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto avvenuto. Il 18enne è risultato negativo ai test alcolemici e tossicologici ed ora è ai domiciliari.