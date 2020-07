Auguri a Don Carmine Giudici per un Buon Onomastico

Proprio li, ai piedi della Chiesa Santuario del Carmine di Sorrento, in attesa del Vescovo Monsignor Francesco Alfano per le celebrazioni liturgiche dedicate, l’incontro felice con Don Carmine Parroco della Cattedrale di Sorrento. Con la cortesia e la disponibilità di sempre ci concede uno scambio di battute con ripresa video. L’inviato a nome di tutta la redazione di Positanonews formula sinceri auguri a Don Carmine per il suo onomastico. Il suo impegno a supporto della collettività non è solo morale e spirituale, tutti hanno visto i suoi appuntamenti mattutini sui social media, per curare le anime e segnare la presenza spirituale, ma anche e soprattutto materiale , interessandosi dei più deboli, come ben racconta nell’intervista rilasciataci.