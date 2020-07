Atrani. Riaprire la Scuola di Santa Rosalia? Cosa ne pensa il MIUR.

È uno degli ultimi Istituti Pubblici di Educazione Femminile ancora presenti in Campania, assieme all’Istituto Martuscielli, l’Istituito SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense e l’Educandato Femminile di Napoli, oltre che tra i più antichi. Si tratta del Conservatorio di S. Rosalia di Atrani, una “scuola” direttamente dipendente dal Ministero dell’Istruzione per effetto del RD 29 giugno 1883, che ha sede presso l’ex convento che era abitato dalle suore benedettine di Napoli e che ospitava un orfanotrofio. Il complesso è formato da 10000 metri cubi e centinaia di metri quadrati di edificio tra struttura ampliata a inizio ’900 e annessa chiesa di S. Geltrude.Un patrimonio identitario, storico e culturale parte integrante dellavita del paese da più di 300 anni, che non deve essere lasciato morire quasi con rassegnazione; stesso discorso per gli altri immobili nella disponibilità dell’Ente, vista la fatiscenza in cui molti versano e già oggetto di segnalazione da parte del Consigliere Comunale di opposizione del Comune di Atrani nonché presidente dell’associazione mani pulite tdm Andrea Cretella e che in un recente post lancia l’idea di concordare “… un incontro con il dirigente scolastico delle scuole inferiori ( asilo e elementari) per concordare la riapertura dell’ex scuola di atranifino a quando non rientri l’emergenza sanitaria del covid 19…” così da poter rinforzare e valorizzare l’unica scuola giuridicamente esistente ad Atrani già in possesso del MIUR attraverso la sua vigilanza.

Già il Comune di Atrani, attraverso una delibera di consiglio comunale, si era impegnato ad aprire un confronto con i Ministeri coinvolti su un progetto condiviso che punti al recupero, alla tutela e alla piena valorizzazione della Scuola di “Santa Rosalia”. Il Ministero e l’attuale Cda chissà se hanno a cuore, allo stesso modo, il futuro della struttura scolastica di Santa Rosalia, considerato che lo Statuto prevede espressamente la partecipazione del consiglio comunale cittadino alle decisioni più importanti dell’Ente? Ci si augura che, a differenza di quanto accaduto per il Contratto di Quartiere 2 (molti ricorderanno le aspre polemiche che tennero banco per mesi… con i 6,5 milioni di euro volati via dalla finestra), il buon senso e la lungimiranza consentano finalmente di restituire al territorio una risorsa che, se ben gestita, potrà offrire una scuola di tutto rispetto al territorio della Costiera Amalfitana e senza far pagare ingenti canoni di locazione come fa attualmente la provincia di

Salerno per alcune scuolepresenti sul territorio.

La Scuola, che fu fondata nel lontano 1682 (con atto notarile del notaio Mattia Giaccio di Napoli nel 1689, come riportato dallo Statuto), e nasceva allo scopo di provvedere all’educazione e all’istruzione di fanciulle, anche povere, e orfanelle del Comune di Atrani. Una finalità spiccatamente sociale destinata ad essere portata avanti, così come nelle intenzioni dei suoi fondatori, presso la sede dell’antico convento che, ancora oggi, domina la parte interna del borgo. Col tempo, anche attraverso l’impegno profuso dalle suore benedettine di Napoli fin dal 1931, cresceva all’interno della comunità atranese il peso sociale dell’Istituto, centro di attività legate all’istruzione scolastica e alla formazione professionale e sede di un orfanotrofio che ospitava orfanelli e bimbi provenienti da famiglie “difficili” ;

Direttamente proporzionale è stata la crescita del patrimonioimmobiliare dell’Ente, divenuto sempre più cospicuo grazie a lasciti e donazioni di benefattori; si tratta di immobili ad uso abitativo e non la cui locazione ad abitanti del posto e non ha contribuito in maniera importante a consolidare il “peso” dell’Ente, legandolo a doppio filo alla vita, anche politica, del paese fino ad un quinquennio fa, da quando poi la designazione del cda non è stata più fatta fare dal consiglio comunale di Atrani, ma direttamente dalla Direzione Scolastica della Regione Campania, con risultati sicuramente non incoraggianti.