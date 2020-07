Atrani. Lo sversamento nel fiume Dragone: le rassicurazioni del Comune

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampo del Comune di Atrani.

L’Amministrazione Comunale di Atrani intende tranquillizzare la popolazione riguardo l’inconveniente che si è verificato durante la giornata di ieri nel fiume Dragone. Dopo varie segnalazioni e un primo controllo alla foce del fiume, l’Amministrazione Comunale ha immediatamente contattato l’Ausino spa per i rilievi del caso. Dopo aver appurato che lo sversamento non ha raggiunto il mare dal momento che la foce del fiume è interdetta da una barriera di sabbia e pietre, l’Ausino, mediante le pompe, ha subito prelevato il tutto riversandolo nelle vasche fognarie. L’Amministrazione Comunale ricorda alla popolazione che in caso di problemi o criticità è bene contattare l’autorità preposta e non far partire segnalazioni via social network che altro non fanno se non allarmare la popolazione senza motivo.