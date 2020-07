Atrani. I ringraziamenti del Comitato per la festa di Santa Maddalena

Atrani ( Salerno) costiera Amalfitana. Nella giornata di ieri, 29 luglio 2020, è terminata la Festività in onore della nostra Santa Patrona Maria Maddalena, con la reposizione della statua nell’apposito “stipo”.

Volevamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa Festa.

Ringraziamo il nostro Parroco Don Carmine Satriano per la fiducia e la stretta collaborazione.

Ringraziamo tutti coloro che si sono adoperati nelle celebrazioni, dal gruppo liturgico, passando per i ministranti fino ad arrivare ai cori che si sono succeduti nel corso delle Sante Messe, animando la Festività in onore della nostra Patrona: il nostro coro parrochiale “Forever Young” e la corale “Pina Elefante”.

Ringraziamo l’amministrazione comunale, le forze dell’ordine e gli operatori della Millenium che hanno dato una grossa mano durante la Santa Messa sul sagrato della Chiesa, con il compito di garantire le misure di sicurezza.

Ringraziamo il gruppo portatori, dal più giovane al più anziano per aver dato una proficua mano durante questi giorni.

Ringraziamo la ditta “Senatore Fireworks” che dopo 8 anni è tornata a colorare il cielo di Atrani nel giorno della Festività di S.M.Maddalena, dopo aver animato per ben 40 anni la tradizionale “Calata della Stella” nella notte di Natale.

Ringraziamo la ditta “luminarie Baselice” per l’allestimento delle luminarie, una vera e propria opera d’arte che per la prima volta vede il quadro di Santa Maria Maddalena immerso in una cornice di colori.

Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a rendere migliori i solenni festeggiamenti con le loro offerte.

Grazie a tutti! ❤️

Il Comitato Festeggiamenti Parrocchia S.M. Maddalena – Atrani