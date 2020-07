Atalanta migliore del Napoli finisce il sogno Champions

Atalanta batte Napoli 2-0 in un posticipo della 29/a giornata di serie A, risultato che proietta i bergamaschi verso un quasi sicuro approdo in Champions e lo precludono alla squadra di Gattuso, che interrompe la sua rincorsa. Di Pasalic e Gosens, a inizio ripresa, le reti che hanno deciso l’incontro.

I GOL

Al 56′ Gosens raddoppia di piatto per i padroni di casa. Anche stavolta svarione della difesa partenopea

Al 47′ Pasalic solo in area di testa insacca su assist di Papu Gomez

Paura per Ospina, a terra dopo scontro con Gomez – Attimi di preoccupazione in campo dopo che il portiere della squadra ospite, il colombiano David Ospina, è rimasto a terra dopo essersi scontrato in un’azione di gioco con ‘Papu’ Gomez. Ospina ha riportato un colpo, e un taglio, alla testa, ed è rimasto a terra alcuni minuti. Poi è stato portato via in barella, e al suo posto è entrato Meret. A scontrarsi con Ospina è stato il compagno di squadra Mario Rui, dopo che l’atalantino Gomez aveva calciato una punizione. Il colombiano avrebbe riportato una profonda ferita ad un’arcata sopraccigliare.