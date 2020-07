ASL Salerno-Regione Campania: solidarietà dal Cav. N. H. don Attilio De Lisa al Direttore Generale Mario Iervolino

Lettere contro il dg, un “corvo” all’Asl Salerno

La polizia ha sequestrato i pc dei dipendenti negli uffici di via Nizza, via Mobilio e a Nocera. I risvolti di questa inchiesta – innescata dalla formale denuncia del direttore generale Iervolino.

La solidarietà e stima arriva dal Cav. N. H. don Attilio De Lisa dipendente di ruolo C.P.S.Infermiere al Presidio Ospedaliero Dell’Immacolata di Sapri con requisiti per mansioni superiori di Coordinatore Management nelle Organizzazioni Sanitarie e prima già idoneo dopo corsi formativi aziendali obbligatori in Direzione Sanitaria all’Ufficio Gestione delle Attività ambulatoriali come Referente del Governo delle Agende e delle Liste di Attesa,del Back-Office CUP-Ticket ed ALPI con visibilità anche a livello di sito centrale ricevendo anche l’elogio da parte del Responsabile CUP Aziendale.

Inoltre ricorda che in data 22 luglio 2020 ha avuto l’onore di incontrarlo all’ospedale di Sapri in occasione della visita del Presidente Regione Campania Vincenzo De Luca di cui all’arrivo prima la visita nei Reparti di Cardiologia ed Ostetricia-Ginecologia Pediatria e dopo si è recato nell’aula magna Maria Ruocco dove ad attenderlo c’era una grande folla tra cui Politici ( Corrado Matera Assessore Regionale uscente,Simone Valiante Consigliere Regionale candidato,Franco Picarone Consigliere Regionale uscente, Michele Stranese Presidente Provincia di Salerno,Luca Cascone Consigliere Regionale uscente,ecc.), Sindaci del Vallo di Diano e Cilento,Parroci,Dirigenti Scolastici,Forze Armate dei Carabinieri e Guardia di Finanza, Giornalisti,Comitato di Lotta,Sindacati CISL-CIGL-UIL., AVO,Dipendenti Sanitari Medici Infermieri OSS ed Amministrativi.

Gli interventi cosi si sono succeduti: gli onori sia da parte del Direttore Sanitario Rocco Calabrese che del Sindaco Antonio Gentile seguiti prima dall’intervento del Direttore Generale Mario Iervolino e dopo a terminare con l’intervento del Governatore Vincenzo De Luca ricordando Punti Nascita e sottolineando che a Sapri sono arrivati ben 18 infermieri da fuori del Commissariamento Sanità Regione Campania (caro amico Governatore da 19 mesi il Sottoscritto è ancora nel Reparto di Chirurgia Generale dopo abuso di potere del D. S. di Potenza della Regione Basilicata di cui tutto avvenuto al mancato rispetto della Sorveglianza Sanitaria del Medico Competente che per la Medicina Legale è al di sopra di tutto e senza nessuna posizione in merito anzi con un secondo ordine di servizio locale da sottrarmi l’ufficio ottenuto legalmemte nel tempo quindi nessuna sostituzione per il mio rientro in ufficio presso la Direzione Sanitaria come da profilo sanitario presenze-da costringermi per via legale di causa di servizio e denuncia penale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro). Il presidente della giunta regionale ha garantito massima attenzione per il nosocomio dell’Immacolata, rivendicando il ruolo della Regione per tutelarlo. Il riferimento è stato in particolare per il punto nascita che rischiava la chiusura. Abbiamo salvato il punto nascita perché c’è una qualità professionale che ci ha consentito di difenderlo, se avessimo avuto un ospedale dove i bambini morivano avremmo chiuso tutto».

Poi il Governatore ha garantito novità per il personale, da tempo carente. Assunto 2 ortopedici dei 4 previsti, 2 nefrologi, 2 ginecologi, 1 radiologo, 18 infermieri (4 per luglio), 3 ostetriche, 3 oss 3, tecnici diradiologia, 1 tecnico laboratorio. Inoltre cominceremo ad utilizzare 2 dei 10 cardiologi previsti per Vallo della Lucania. Se fossimo stati in regime di commissariamento questo non sarebbe stato possibile».

«Da parte nostra c’è l’impegno a valorizzare e tutelare ancora di più l’ospedale», ha concluso De Luca che a margine della sua visita ha ricevuto le seimila firme raccolte per dotare il presidio di una camera iperbarica.

Prima di arrivare all’ospedale di Sapri Vincenzo De Luca ha fatto tappa sia a Palinuro di Centola con il Sindaco Carmelo Stanziola dove è stato completato il depuratore di località Portigliola che a Marina di Camerora con il Sindaco Mario Scarpitta dove il Governatore ha anche presentato il progetto del porto turistico con annessa messa in sicurezza e dopo il Presidente della Regione Campania accompagnato dal Sindaco Franco Brusco e consigliere Manuel Borrelli si è recato a Villammare di Vibonati dove ha salutato il Golfo di Policastro dando il via al progetto di riqualificazione della fascia costiera.

De Luca presto tornerà sul territorio. Tra luglio e agosto sarà nuovamente ad Agropoli per il taglio del nastro delle opere di bonifica della discarica di Gorgo.