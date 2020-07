Ascom annuncia azione legale per il titolo ‘Covid in Campania, contagi raddoppiati: effetto estate, focolai a Capri e in Cilento’, Basta terrorismo

“L’Ascom Confcommercio Anacapri sostiene pienamente il Comune di Anacapri nell’intraprendere una forte azione legale nei confronti della testata giornalistica on line ‘Il Mattino’ in seguito all’articolo titolato ‘Covid in Campania, contagi raddoppiati: effetto estate, focolai a Capri e in Cilento’, volta a tutelare l’immagine non solo del nostro Comune, ma dell’intera Isola di Capri, bersaglio di una vera e propria macchina del fango mediatica negli ultimi giorni. L’Associazione appoggia l’azione dell’Ente a tutela dei propri Associati e di tutte le categorie già gravemente provate dalle disposizioni di legge e dal conseguente calo drastico del lavoro”. E’ quanto l’Ascom Confcommercio Anacapri comunica in una nota.

L’Ascom Capri, in un comunicato stampa, afferma: “Un’esposizione mediatica pressante, costante e senza precedenti,con servizi televisivi ed articoli di stampa, talvolta lesivi e fuorvianti, non corrispondenti alla realtà dei fatti,continuano a rappresentare la nostra isola come località non sicura e non protetta.

Abbiamo motivo di credere che la narrazione degli avvenimenti oramai e’ esclusivamente tesa al sensazionalismo e alla ricerca tutta dell’audience, in danno dell’immagine dell’isola di Capri.

Capri è invece un territorio tutelato e protetto, inserito in un contesto nazionale ed internazionale complesso, dove ogni azione ed ogni iniziativa e’ coerente con i protocolli di sicurezza verso l’intera collettività e soprattutto verso gli ospiti che vi soggiornano.

Riteniamo che la misura sia colma e per quanto accaduto invitiamo la stampa intera ed in particolare l’intero comparto televisivo ad abbassare i toni ed a spegnere i riflettori su questa vicenda”.

La notizia fa il paio con la confusione creata dalla Regione Campania quando su alcune testate è uscito che De Luca annunciava casi in ristorante a Vico Equense con sei casi , mentre forse parlava di Massa Lubrense dove ci sono stati 4 casi. Da Napoli a Salerno da Amalfi a Sorrento noi viviamo di turismo , l’informazione dovrebbe stemperare i toni quando non vi sono presupposti per estremizzare