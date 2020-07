Ascoli-Salernitana, al Del Duca fischia Dionisi: in cinque precedenti solo vittorie granata

Sarà Federico Dionisi della sezione de L’Aquila l’arbitro che dirigerà l’incontro in programma venerdì sera allo stadio “Del Duca” tra Ascoli e Salernitana. Il fischietto abruzzese sarà coadiuvato dagli assistenti Daniele Marchi di Bologna e Domenico Palermo di Bari. Il quarto uomo invece sarà Giacomo Camplone della sezione di Pescara.

I PRECEDENTI. Cinque precedenti con l’arbitro abruzzese classe 1988, di cui uno piuttosto curioso all’Arechi, dove nello scorso campionato sostituì a gara in corso il collega Di Paolo in occasione di Salernitana-Padova: con l’infortunio muscolare dell’arbitro titolare, infatti, toccò proprio a Dionisi svestirsi dei panni di quarto uomo e dirigere la partita, poi favorevole al cavalluccio marino col 3-0 finale. Dionisi ha successivamente diretto anche il match vittorioso contro lo Spezia (1-0 coi liguri in dieci per il rosso rifilato a Bartolomei) e la trasferta vittoriosa dei granata a Palermo grazie all’1-2 ottenuto lo scorso 19 gennaio, primo match del 2019, con la firma di Casasola nell’extratime. In questo campionato, invece, Dionisi ha arbitrato la vittoria interna per 2-1 contro la Virtus Entella e quella per 4-0 ai danni del Pordenone.

Di seguito le altre designazioni per la quattordicesima giornata del girone d’andata nel campionato cadetto:

ASCOLI – SALERNITANA

DIONISI

MARCHI – PALERMO

IV: CAMPLONE

BENEVENTO – VENEZIA

ROBILOTTA

LOMBARDI – ANNALORO

IV: AYROLDI

CHIEVOVERONA – TRAPANI

MINELLI

ZINGARELLI – VONO

IV: MARINI N.

CITTADELLA – CROTONE

SERRA

PAGNOTTA – MUTO

IV: AMABILE

EMPOLI – FROSINONE

SACCHI

ROSSI L. – DI GIOIA

IV: DI MARTINO

JUVE STABIA – V.ENTELLA h. 18.45

BARONI

MASTRODONATO – CAPONE

IV: CARELLA

LIVORNO – CREMONESE

RAPUANO

MIELE – RUGGIERI

IV: FELICIANI

PESCARA – PERUGIA

PRONTERA

ROBILOTTA – CAPALDO

IV: MASSIMI

PORDENONE – PISA

SOZZA

ROSSI M. – SACCENTI

IV: COLOMBO

SPEZIA – COSENZA

MARINELLI

SCATRAGLI – LOMBARDO

IV: BITONTI